日本防衛相岸信夫10日在內閣會議後表示，在沖繩以南太平洋活動的中國海軍航母遼寧艦連續6天在石垣島附近實施艦載戰機和直升機起降，考慮到是接近南西諸島和台灣的活動，必須密切關注。

《共同社》報導稱，從東海到太平洋，圍繞台灣和尖閣諸島（中國稱釣魚島），日美與中國大陸關係緊張，岸信夫避免直接提到中國大陸的意圖，但他也強調，此次活動場所接近台灣，應該對大陸的活動表示警惕。

中共遼寧艦連續6天進行艦載機起降活動位置在石垣島以南約160公里附近，靠近台灣。防衛省正持續警戒，並分析長時間持續的行動目的。（圖／日本防衛省）

岸信夫就遼寧艦的艦載機起降活動指出：「活動遠超過100次，可能是旨在提升航母運用能力和遠程作戰執行能力的活動。」有關遼寧艦的動向，他介紹稱，「至今為止確認的情況中，最接近我國」。

據日本防衛省稱，包括遼寧艦在內的中國海軍艦艇2日通過沖繩本島和宮古島之間進入太平洋，自3日起連續6天開展艦載機起降。位置在石垣島以南約160公里附近，時間約從上午9點前後持續至晚上8點前後。防衛省正持續警戒，並分析長時間持續的行動目的。

防衛省指出，遼寧艦航母編隊通過沖繩本島和宮古島之間，從東海向太平洋南下，除航母遼寧艦之外，另有2艘導彈驅逐艦、1艘高速戰鬥支援艦，共4艘艦船一同航行。日本海上自衛隊護衛艦出雲號進行監視並公佈了照片，航空自衛隊的戰機也緊急升空應對了戰機起降。

《共同社》說，除了連續6天在石垣島附近活動的遼寧艦航母編隊之外，9日另有2艘中國海警局船隻駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊的日本領海，這是中國海警船今年第6次類似的活動。

日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，9日早晨7點前後，2艘中國海警局船隻駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊的日本領海。這是繼4月12日後再次在尖閣周邊發現中國公務船駛入領海，也是今年第6天。據稱2船隨著1艘日本船隻的動向航行，駛入了領海。

該海保總部在日本船隻周圍部署巡邏船以確保安全，向中方船隻發出了警告，要求駛離領海。該海保總部還在領海外側的毗連區內發現2艘中國海警局船隻航行。其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。包括毗連區在內，連續24天在尖閣周邊海域發現中國公務船。