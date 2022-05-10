高雄高分院庭長蔡國卿 接任高雄地院院長 18:482022/05/10 中時 蔣永佑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院人審會10日決議由高雄高分院庭長蔡國卿接高雄地院院長。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院10日舉行今年度第3次人事審議委員會，會後決議由高等法院高雄分院庭長蔡國卿接任高雄地院院長，雄院原院長陳中和則調派為高雄高分院庭長。另一院長級調動則由福建連江地方法院院長王邁揚接任南投地院院長，並調派台中高分院法官卓進仕接任福建連江地方法院院長。 此外，這次人審會也討論了台北、新北、桃園、台中、雲林、高雄、橋頭、屏東等地院試署及候補法官的調動與服務成績審查，並同意發給數名學有專精的各地院和行政法院法官專業法官證明書，涵蓋領域包括稅務、行政訴訟、勞動、家事等等。 蔡總統提名李鴻鈞為監察院副院長 黃允暐 接任內稽協會理事長 #庭長 #院長 #調派 #接任 #高雄高分院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 監察院副院長人選 可望提名李鴻鈞 18:552022/05/06 政治 監院副院長可望提名李鴻鈞 藍委樂見 04:102022/05/07 政治要聞 高雄捷運紫線擬併右昌高鐵線 04:102022/05/03 地方新聞 高雄空間活化 市長官邸擬開放非NGO申請 04:102022/05/03 地方新聞 德國馬牌輪胎任命曹國偉接任台灣總經理 15:002022/05/03 汽車情報-汽車新聞 行政院提名3人接任NCC委員 明赴民進黨黨團大會拜會 18:562022/05/05 政治 長沙自建房倒塌事件救援結束53死 陸國務院成立調查組 11:442022/05/06 兩岸 疫情民怨起 高雄里長、里幹事累翻 盼市府給快篩劑 18:472022/05/08 生活 衛福部推桃醫、桃療整併 林為洲：為王必勝找個人出路 13:082022/05/06 政治 獲提名監察院副院長 綠委有雜音 李鴻鈞4字回應 09:042022/05/10 政治 《科技》OPPO台灣總經理由劉金接任 布局未來營運動能 16:392022/05/10 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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