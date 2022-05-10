司法院10日舉行今年度第3次人事審議委員會，會後決議由高等法院高雄分院庭長蔡國卿接任高雄地院院長，雄院原院長陳中和則調派為高雄高分院庭長。另一院長級調動則由福建連江地方法院院長王邁揚接任南投地院院長，並調派台中高分院法官卓進仕接任福建連江地方法院院長。

此外，這次人審會也討論了台北、新北、桃園、台中、雲林、高雄、橋頭、屏東等地院試署及候補法官的調動與服務成績審查，並同意發給數名學有專精的各地院和行政法院法官專業法官證明書，涵蓋領域包括稅務、行政訴訟、勞動、家事等等。