台灣大（3045）10日公布4月自結合併營收129.5億元，EBITDA為28.6億元，營業利益13.8億元，稅後淨利9.7億元，稅後EPS為0.34元。自結累計前四個月合併營收527.4億元，EBITDA為113.1億元，營業利益54.8億元，稅後淨利為36.9億元，稅後EPS為1.31元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，4月份5G、電商、家用寬頻三大引擎同步增溫，行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收年增亦達35％，推升台灣大合併營收年成長擴大至15％。

電信業務方面，5G與mo幣多、好速成雙、Disney+三大獨門方案持續助攻資費升轉及用戶黏著度，帶動智慧型手機月租ARPU連續11個月年成長。

獲利方面，電信業務因成本費用控制得宜，EBITDA年成長6％，並已連續六個月呈年增，顯示電信產業環境轉佳，4月份合併EBIT與稅後淨利分別較去年同期成長8％與12％。此外，AppWorks Fund III本月持續實現投資獲利，貢獻稅後淨利約3％。