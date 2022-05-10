區塊鏈技術是跨境金流的另類管道，台灣金融科技業可結合全球同業，也有機會搭建出國際級銀行的自有區域鏈金流網路。區塊鏈企業奧丁丁集團10日即宣布，旗下奧丁丁支付OwlPay與國際金融科技企業Nium合作，提供海外企業B2B一站式整合服務。

兩家金融科技業合作的跨國B2B服務，涵蓋自動化對帳、線上換匯、跨境支付服務等，並以開發者友善APIs串接企業內部管理系統，進行銷售訂單與供應商管理、財務對帳、線上審核，亦能設定付款流程自動化。此外，NIUM系統支援超過100種幣別線上換匯，企業透過網頁即可即時完成國際匯款。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，奧丁丁集團積極攜手全球合作夥伴，共同推動更快速、低交易成本的全球B2B跨境支付服務，與Nium合作之後，可以從境內金融服務延伸至跨境多幣別支付服務。此次合作首波預計將推展至數位經濟快速成長的東南亞市場。

Nium自英國成長，2021年完成D輪2億美元的募資，曾獲英國市場研究機構Juniper Research主辦的Future Digital Awards「最佳B2B支付平台」，如今已茁壯為全球金流服務平台，企業客戶連結Nium平台，可於全球190個國家進行支付，其中有85國可支援即時支付，並能於多達27個市場收款，全採用區塊鏈系統更不必限縮於央行外匯管制。

王俊凱表示，OwlPay服務範疇將因此自亞洲地區拓展至美洲、歐洲等，協助企業透過新型態支付提升營運效能及資金調度效率，透過OwlPay便捷即時匯款至各國，未來奧丁丁集團更將發表結合穩定幣的應用與多元支付網絡，推動金融創新及數位支付發展的無限可能。