中華代表團共79名隊職員正在巴西南卡西亞斯參加第24屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽奧），但因當地疫情嚴重，體育署今天證實代表團目前已有13人新冠病毒PCR檢測陽性確診，另有2人快篩陽性，接受PCR檢測後正在等待結果。

據了解，確診人員包括桌球隊教練、選手共4人、籃球隊教練、選手共9人，田徑、羽球也各有1人快篩陽性。體育署全民運動組組長呂忠仁表示，確診人員均已安排一人一間進行隔離，並由隨隊醫生進行問診與後續治療。

呂忠仁透露，巴西聽奧的防疫措施並不嚴謹，就連確診也沒禁止選手參賽，中華代表團只能落實每3天快篩自我檢查的措施，發現有陽性個案再接受PCR檢測，以自我防護措施為主。由於境外確診案例回台有相關規定，將會有部分代表團成員延後返國，都會妥善照顧。

我國這次共派出39名運動員赴巴西聽奧角逐田徑、籃球、網球、羽球、桌球、跆拳道、空手道、射擊等8個比賽，加上今天高雅茹在女子25公尺空氣手將摘銅，目前代表團累積已獲2銀5銅，本屆聽奧將在15日落幕。