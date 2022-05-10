國內疫情狂燒，總統府疫情同樣燒不停。總統府發言人張惇涵今（10）日表示，總統府新增12名確診案例，包括：6名總統府員工、3名國安會員工，以及3名憲兵。

張惇涵指出，3名憲兵案例中，2名為休假中憲兵，另匡列同寢室密切接觸者1人，快篩陰性已先行隔離。上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。