總統府新增9員工、3憲兵確診 與總統、副總統無接觸史 18:492022/05/10 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情狂燒，總統府疫情同樣燒不停。總統府發言人張惇涵今（10）日表示，總統府新增12名確診案例，包括：6名總統府員工、3名國安會員工，以及3名憲兵。 張惇涵指出，3名憲兵案例中，2名為休假中憲兵，另匡列同寢室密切接觸者1人，快篩陰性已先行隔離。上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。 退輔會、台中榮總、台灣微軟與奇唯科技 簽署合作案 投入竹縣黨部主委選舉 鄭朝方：肩起地方基層經營 #總統府 #3名 #憲兵 #總統 #副總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 總統府新增14人確診 7員工、6憲兵、1警衛室勤員染疫 19:412022/05/09 政治 2024總統大選 拜登川普再戰呼聲高 04:102022/05/09 國際大事 小馬可仕曾想當太空人 靠社群媒體帶家族重掌權 13:412022/05/10 國際 韓總統文在寅離開青瓦台 結束五年總統生涯 22:562022/05/09 國際 世界客家博覽會世界館動土 蔡英文：我是會挺客家的總統 17:372022/05/10 政治 菲大選登場 前獨裁者之子小馬可仕可望上演王子復仇記 10:072022/05/09 國際 韓國總統午夜換人做 文在寅：盼新政府續寫成功歷史 17:192022/05/09 國際 韓國總統尹錫悅偕妻就職 朴槿惠、李在鎔出席 15:212022/05/10 國際 涉嫌暗殺總統摩依士 海地前參議員被引渡至美受審 13:002022/05/10 國際 總統創新獎得主 五大領域獲榮耀 04:102022/05/10 產業．科技 工總白皮書 促兩岸恢復對話交流 04:102022/05/09 財經焦點 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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