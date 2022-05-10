貨運、客運續揚，長榮航（2618）4月合併營收為110億元，營運「雙增」，分別年增36.56％，月增2.45％，單月營收創2020年2月新冠肺炎疫情以來第三高。

長榮航4月貨運收入為91.60億元，年增41.73％，月增1.85％，占營收比重83.2％，至於客運收入為6.54億元，年增20.12％，月增13.69％，占營收比重為5.95％。

航空貨運熱絡帶動及八架波音777F貨機運能全數到位，長榮航今年第一季EPS為0.64元，優於去年同期EPS為-0.45元的水準，其中第一季運量比去年同期增加13.3％，單位收益也年增48.2％，呈現價量齊揚。

長榮航看好航空貨運商機，積極擴增運能，日前宣布與波音訂購一架777F貨機，預計2023年底交機，同時也將三架波音777-300ER客機改為貨機，委由以色列航太工業公司（IAI）改裝，預計2025年將陸續交機，屆時長榮航的貨機將達12架。