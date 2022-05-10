華航集團4月合併營收122.40億元，年增12.56％。其中，貨運營收107.44億元，年增11.81％、月增0.32％，主因為出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，雖受油價上升影響，然運價仍保持高檔，提升整體貨運收入。

再者，客運收入7.94億元，月增15.45％、年增26.23％，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，帶動整體客運收入成長。

華航表示，大陸區域封控影響進出口市場及航班運作，華航貨運團隊快速調整區域線營運策略和運能配置，得以穩定航班裝載及維持高效貨收，也充分利用航機運能及有效統籌艙位分配，除民生用品、生鮮及電商等貨品外，也載運緊急防疫物資，致使3、4月貨運營收站穩百億元。

另受烏俄戰爭影響，部分歐洲往返東北亞航班尚未恢復正常運作，致使市場運力削減，推升亞洲往返歐洲艙位，帶動航空運價提升，華航增加歐洲線運能佈署，規劃阿姆斯特丹、法蘭克福等歐洲線航班增班，以客機腹艙載貨，並將最新引進的777F貨機投入法蘭克福航線，爭取歐洲航線更高市占率。

展望後市，美西碼頭工人談判情形未定、烏俄衝突變化及大陸封控後復產復工等不確定因素高，另需關注國際油價走勢，華航將持續依市場脈動靈活調整策略，配合新增777F投入營運，強攻貨運市場。

客運部分，各國旅遊邊境陸續鬆綁，運能逐漸恢復，4月東南亞及歐洲地區航班增加，長程航線5月中旬起美國洛杉磯增為每周四班，6月起新增紐約航線服務。區域線部分，5月起桃園-胡志明市每周增為五班，桃園-馬尼拉增為每周六班，東京羽田則增為每周兩班，6月更增至四班，並以最新機隊 A321neo執飛這條黃金商務航線。