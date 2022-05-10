民調低空飛過的民進黨台中市議員第13選區參選人張芬郁，與先生、前立委簡肇棟車隊努力掃街，加上支持者歸隊，拿到最後一張門票。（張芬郁服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市第13選區（大里、霧峰區）初選10日出爐，現任市議員李天生、林德宇分居1、2名，捲土重來前市議員張芬郁驚險過關，只贏正國會力挺「台灣正青」連線蔡美華0.12個百分點，蔡美華陣營表示，將依正常程序申請覆查，相較綠營敲定，國民黨人選還混沌未明。

大里、霧峰選區下屆市議員應選6席，民進黨提名2＋1（婦女保障）席，李天生、林德宇、張芬郁，3人過關獲民進黨提名，蔡美華、賴美連以些微差距飲恨。

連任4屆市議員的李天生，擔任民進黨台中市黨部主委輔選重任，初選前女將來勢洶洶增加危機感，扎實深耕地方，拿下民調第1名；獲第2名新潮流的林德宇，拚連任順利取得門票，他感謝肯定實踐「年輕新政治」，初選只是期中考通過，會加倍努力。

低空飛過的張芬郁，與先生、前立委簡肇棟多次冒著大雨站街頭拉票，加上支持者歸隊，拿到最後一張門票，她說，這是一場非常不容易的初選，感謝鄉親支持、信任，願意讓她代表民進黨參加年底大選。

張芬郁說，一開始遭「又老又醜又懶惰」耳語，「青春大家都有，很快就過去 」，有圖有真相特別分享珍藏照片，是她23歲擔任空姐時，在航空公司拍的美照，不只貌似女明星，還有曼妙身材的水蛇腰，選民直呼「真水！」

民進黨戰將就定位， 國民黨台中市黨部表示，大里、霧峰區還在協調、研議是否要辦初選，表態參選的現任市議員蘇柏興、林碧秀、里長鄭伯其、市議員段緯宇交棒兒子段中仁，此外代表民眾黨參選的里長江和樹，經營網路聲量受矚目。