醒吾科技大學副教授顏士凱接任中華女足總教練，這是他自2013年亞洲盃資格賽、2018年東京奧運亞洲區資格賽後，第3度帶領國家女足隊，將先練兵參賽東亞盃再迎戰亞運，目標搶下世界盃門票。醒吾科大校長陳義文力挺顏士凱扛重擔，提供學校五星級運動健身中心，協助木蘭女足高強度體能訓練，企盼帶領中華女足為國爭光！

木蘭女足攻優於守，總教練顏士凱(右)在體育大學實兵演練，強化防守連動性。(醒吾科大提供)

女足園丁顏士凱現任醒吾科大副教授，第3度扛起教頭重任，目標鎖定明年世界盃門票。(醒吾科大提供)

顏士凱小學就讀台南勝利國小就接觸足球，動作敏捷控球功力佳，因此都擔任中場位置，負責串聯前鋒與後衛發動攻擊，屢屢在球賽表現優異被教練網羅加入足球隊，就讀輔大時成了輔大足球隊主力隊員，服役時進入飛駝足球隊，累積十餘年足球征戰經驗。退伍後顏士凱由李春欣老師引薦至醒吾商專任教，協助張明賢教練培訓醒吾女足，展開他不凡的足球教練生涯。

1994年顏士凱擔任醒吾商專助理教練，是他首次協助帶領女足隊，當時受訓球員多達30餘位，必須採分級訓練，他負責五專選手培訓，期間深獲張明賢教練信任與肯定。1998年張明賢接任女足國家隊教練，就由顏士凱接手負責學校球隊組訓並管理學校球隊運作。

木蘭女足在醒吾科大媲美五星級健身中心，訓練俯臥腿彎舉，強化國腳大腿內側跟小腿的肌力。(醒吾科大提供)

醒吾科大斥巨資建置的健身中心，提供木蘭女足TRX懸吊訓練，提升身體的平衡感與肌耐力。(醒吾科大提供)

顏士凱表示，在醒吾科大任職近28年，感謝醒吾科大秉持回饋社會的宏觀視野跟氣度，全力支持他在任職期間，接受足協徵召在2006年擔任亞女U19總教練，2012年首次正式接任國家女足總教練，2018再度臨危受命帶領中華女足隊參加東京奧運亞洲區資格賽，當時他扛下教頭重擔，須妥善處理選手情緒並取得認同，完成使命後等日籍教練到位即回教職。

木蘭女足於醒吾科大健身中心加強訓練體能，在輕快律動音樂聲中利用槓片跟槓鈴做核心訓練。(醒吾科大提供)

今年中華女足7月先征戰東亞盃再備戰亞運，為了加強體能與肌耐力，顏士凱帶領木蘭女足到醒吾科大五星級運動健身中心，讓選手們在媲美職業健身房環境訓練體能。女足國腳對醒吾科大竟有媲美五星級健身房都十分驚訝、給予極高好評，讚嘆即使國立大學也沒有如此完善的健身中心，尤其醒吾科大並非體育校院，更是難能可貴。

木蘭女足選手們由體能教練指導，在輕快律動音樂聲中，依序使用健身中心的飛輪、槓鈴、跑步機等器材，分別訓練足球運動最重要的大腿內側跟小腿肌力，以及進行高強度體能訓練。顏士凱強調，健身房的燈光音響效果及電視牆等先進設備，讓選手訓練起來有趣不乏味，特別是在使用飛輪搭配電視牆的影片一起互動，更提升體能訓練成果。

顏士凱透過訓練紀錄影像分析，我們女足攻擊有能力但組織較不穩定、缺乏防守連動性，致密集度不夠造成破綻較多，這些部分需要積極改善。而且這兩年受疫情影響，無法安排選手出國移地訓練，選手們只能在國內比賽中累積比賽經驗，是訓練比較辛苦的地方。

顏士凱設定東亞盃目標為三場總失球數6球以下，比賽過程一定要盡全力進球，重點要拿到積分，東亞盃是亞運前很好的試煉場。他分析，台灣女足排名必須優於泰國才能搶到分組第一，若取得好的排序進入世界盃「10搶3」附加賽，才更有機會搶下暌違32年的2023年女足世界盃門票。

「足球運動是國際重要賽事，世足盃規模遠大於奧運，外交部最常接到的體育邀約就是足球運動。」顏士凱有感而發：「台灣就曾遠赴非洲做足球外交、前總統陳水扁也曾邀請塞爾維亞足球隊來台交流，所以發展足球運動可快速與國際接軌。政府雖已推動足球6年計畫、編列43億經費，但未把經費花在刀口上，實屬可惜。」

顏士凱建議，培訓優秀球員及教練人才由足球協會負責，政府應著重在建置專用場地，並分別建置訓練及比賽場地，將硬體建設完成可長期使用20至30年，就非常具有效益。除了在學校建置訓練場地之外，更要建設國家級的比賽場地，讓球員可嚮往加入國家代表隊是無上光榮。相信台灣若全力發展足球運動，將可進行體育外交並提升國際曝光度。

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