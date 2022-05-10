系統電子（5309）公布第一季財報，第一季營收7.59億元，季增9.23％、年增54.84％，每股盈餘0.48元，雙雙創下單季歷史新高紀錄。此外，4月營收2.69億元，寫下單月歷史次高的好成績。系統電看好車用電子與儲能設備需求續強，後續營運可望再攀峰。

不論是風力、水力還是太陽能等，都需要透過儲能櫃來進行蓄電，才能讓電力有效的在全時段使用，再加上各國目標2030年全球要減碳45％的目標來看，儲能櫃的需求將迎來高峰。而系統電除了集中式儲能櫃外，還有分散式模塊機儲能系統，多樣的設計能讓公司銷售面向更廣更多元，也成功讓公司供應橫跨商用、家用等領域，為公司帶來不同的營運新動能。

此外，公司另一主力產品TPMS中的藍芽TPMS，可省去接收器及排線的重量及成本，若是將傳統的RF TPMS更換成藍芽TPMS，每輛車重量約可減少1～1.5公斤。以全球每年就有近6,000萬輛車需要裝設TPMS來計算，每年可減少超過數千萬公斤廢料，進而有效達到節能減碳的效果。

ESG的議題發燒，品牌廠力推ESG，大廠也開始針對下游供應鏈進行ESG稽核。而系統電的產品特性讓公司成功拿到成為重點供應商的入場門票，再加上系統電在今年的公司治理評鑑中成功進入6～20％前段班，相比去年至少成長了約50～60個百分點，都充分表示出系統電在這波綠色經濟中的決心及成果。