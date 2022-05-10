唐儷曾跟脫線主持外景節目，培養出好感情。（豪記唱片提供）

脫線9日晚間在家突然失去意識、送醫搶救不治，享耆壽90歲。他的乾女兒、台語歌手唐儷聽到噩耗不敢置信，難過淚崩：「乾爸脫線爸，佛祖牽引，一路好走。」她與老公、小孩一早看到脫線逝世新聞，兒子關心問：「媽媽以後我們到台東是不是看不到阿公？」讓她相當哀痛、心酸。

唐儷、脫線在2005年合作主持外景節目《食在好味道》，3年來培養出好默契、感情，她感謝說，脫線節目中用心教導、為人親切，「我們的合作讓大家認為我真的是您的女兒，很珍惜我和您的緣分」。

她憶起，以前常去台東探望脫線，脫線向來熱情助人，當她的接連遇到父母生病、逝世，脫線持續送暖慰問，她難過說，「脫線爸很心疼我這麼年輕爸爸、媽媽就往生，他說『台東就是我的娘家』，他跟脫線媽是我的爸媽。」

她分享脫線個性幽默，曾打趣說，妳以後如果在台北混不下去，「台東的地很大，可以自己蓋房子住在哪裡。」她與脫線感情深厚，希望能赴告別式致意，但今發現目前就讀小學的兒子突然快篩陽性，趕緊趕赴醫院做PCR，她哽咽說：「現在很擔心我需要隔離，無法送脫線爸最後一程。」