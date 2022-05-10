今年願望亂討，明年墳上長草！1名女網友想要給男友即將到來的「520」禮物，問對方想要什麼，對方一直婉拒，她則不斷強調什麼禮物都可以，男友仍尷尬地說「我喜歡的，你不一定會給我」，女友最後堅持要送給男友，對方心目中最想要的禮物，男方才緩緩脫口「妳閨蜜的LINE」。

有網友在臉書「爆廢公社」發表1張對話，1名男子日前收到女友的訊息，因為5月20日象徵「520我愛你」，女友問他當天想要什麼禮物，男友第一時間婉拒稱沒什麼想要的，女友則堅持要送出，還說「不行！快說！」，男友最後無奈地說他喜歡的，女友不一定真的可以給出。

女網友想要給男友「520」禮物，對方一直婉拒，她強調什麼禮物都可以，堅持要送給男友，男方最後才緩緩脫口「妳閨蜜的LINE」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女友得知男子說「況且我喜歡的，你不一定會給我」，女友則語氣堅定地喊「怎麼這麼說，你想要什麼我都會送給你」，男子最後被說服，興奮地說「真的嗎」，女友強調真的，男子隨持脫說出「我想要你閨蜜的LINE」；分享該對話的原PO則笑說「可以提前過清明節了」。

其他網友紛紛留言「今年願望亂討，明年墳上長草」、「妳閨蜜，都歸me」、「結果閨蜜是你的好兄弟」、「看來是活得不耐煩惹」、「男友卒」、「求生意志低落的男人」、「我的閨蜜是男生喔」、「女友直接給他龍巖一套」、「我的閨蜜是我養的豬，每天都陪我睡覺，我幫他申請Line 給你」、「還好我女友沒閨蜜」。