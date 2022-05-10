嘉義地院判槍殺前同居人的梁嫌無期徒刑。（廖素慧攝）

23歲梁姓男子不甘心遭兵變，去年持改造手槍南下嘉義找王姓前同居女友談判，15分鐘內開6槍，4槍卡彈，最後1槍擊中王女胸部致死，死者家人及梁嫌都求死刑，嘉義地方法院法官審酌梁嫌抄寫經文、願接受法律制裁、經鑑定有精神疾病，依殺人罪判梁嫌無期徒刑。

在陸軍第六軍團所屬步兵第153旅步3營步3連服役的梁嫌，去年6月16日傍晚南下找22歲王姓前女友要求復合，王女避不見面，梁嫌追尋到王女的阿姨家，2人就在門口談判，王女的林姓表哥、阿姨及鄰居都就近守護、觀望。

梁男不滿王女當面要打手機與前男友視訊，朝王女開2槍均卡彈，2人繼續爭吵得很凶，梁男到附近小巷子清槍擊發1槍，5分鐘再回頭與王女吵架，王女前男友在電話中嗆「來對開啊」，5分鐘後梁男再對王女開2槍又卡彈，梁男拉槍枝滑套開保險後，1分鐘後再開第6槍擊中王女左胸，王女送醫急救，但到院前已無心跳，因心臟破裂及左側氣血胸，宣告不治。

林姓表哥與母親合力搶下梁男的手槍，壓制梁男，警方獲報趕到現場逮捕梁男。

梁男的槍枝來源是去年4、5月間，透過LINE與秦姓同袍連繫商議買槍枝，以5萬元議定買1支手槍及12顆子彈，因有餘款未付，最後拿到1支槍及8顆子彈。

王女的父母請求判梁嫌死刑，梁嫌開庭時也希望被判死刑，法官審理認為梁嫌犯行重大，但審酌梁嫌犯後坦承，供出槍枝來源，且表示後悔願意接受法律制裁，經療養院鑑定有精神方面疾病，羈押期間抄寫經文希望迴向給王姓死者，雖未獲得王家人原諒，但種種犯後表現已有悔悟之心。

法官認為尚無剝奪梁嫌生命讓他社會永久隔離之必要，因而判梁嫌無期徒刑，並宣告褫奪公權終身，足示懲儆之效。同時法官裁定自5月12日起延押梁嫌。