產險公會建議產險公司，民眾申請防疫保單理賠時，可納入「數位新冠病毒健康證明」，不過，這建議並非強制，很多產險公司仍在研議當中；旺旺友聯產險先表態，以聲明稿方式指出，「數位新冠病毒健康證明」可替代診斷證明書。

旺旺友聯產險表示，為減輕醫療院所行政作業負擔，減省醫療量能及社會成本之耗費，除接受紙本診斷證明書辦理理賠申請作業外，也依產險公會的建議，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，不過，旺旺友聯仍保留事後查核的權利。

據了解，產險業面對全體市場幾百萬張防疫保單，有難以預估的理賠風險，原本是想堅定立場，依照保單條款進行作業，不再從寬認定，即法定傳染病要有醫療院所開立的確診診斷證明書才能啟動理賠。

產險公會今召開臨時理事，會中最重要的討論議題就是要不要納入數位新冠病毒健康證明書，會後產險公會建議所屬會員的產險公司，受理防疫保單理賠申請時，除固有的書面診斷證明外，也應納入數位新冠病毒的健康證明。

產險業態度變化最重要的轉折點是，金管會主委黃天牧的一句話，「財務赤字(fiscal deficit)可以改善，信任赤字(trust deficit)則難以彌補，」尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎；讓原本堅定的立場的產險公司不得不鬆動；產險公會表示，建議理賠要納入數位新冠病毒的健康證明。

不過，承保量較大的產險公司表示，數位健康證明是否納入理賠文件，現在內部還在研擬中。