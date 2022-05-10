本土疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求，前台大感染科醫師林氏璧日前呼籲國家應免費供應快篩，不要讓大家在疫情嚴峻的時刻還要排隊群聚。根據一份網路民調顯示，有將近9成網友同意國家免費提供快篩試劑；同時，有超過7成網友認為，現在快篩試劑的價格偏貴。

入口網站《YAHOO》以「有專家建議由國家免費供應快篩，你是否同意？」為題進行網路投票，投票時間為5月10日至14日，截至10日晚間7點，已有6千多名網友參與投票，結果顯示，有79.9%網友表示非常同意，還算同意的網友有8.5%，不太同意的有5.3%，完全不同意4.1%，另外有2.2%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

該民調也顯示，有12.7%網友表示有去超商購買快篩試劑且有買到；有去超商購賣快篩試劑但沒買到的網友有15.5%，沒有去超商購買快篩的網友則有69.1%，另外有2.7%網友沒表示明確意見。

是否有到藥局購買實名制快篩試劑，有28.6%網友表示有到藥局購買，並且有買到；有21.5%網友有前往藥局購買快篩，但沒有買到；沒有去藥局購買的則有47.5%，另外有2.4%網友沒表示明確意見。

至於目前台灣的快篩實名制價格，有39.3%網友表示非常昂貴，有點昂貴37%，價格合理15.2%，有點便宜1.4%，非常便宜1.9%，另外有5.2%網友沒表示明確意見。