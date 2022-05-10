蕭秉治推出新專輯《狂人》10日出席電台活動。他2019年被拍到與曾是《大學生了沒》班底的「小周慧敏」Tracy同進同出、陷入熱戀，問及感情近況？他僅害羞說：「一如往常，還不錯。」大方認愛和女友甜蜜交往中。

被問及想婚？35歲的他，直言，對婚姻沒有特別嚮往，但也不會排斥，「覺得2個人在一起安安穩穩快快樂樂，不一定要走到婚姻」，他自認很喜歡小孩，以前夢想是有小孩，但現在生小孩、養育孩子不是容易的事情，「還是比較喜歡2人開心在一起，不一定要有牽絆，小孩是很大的責任，還沒做好準備就不要」。

他近日釋出新歌〈都是我的錯〉，私下常跟女友說這句話？他霸氣說，「對，不管做什麼，都是我的錯」，分享以前滿喜歡小酌，卻會導致自己當下情緒較滿，跟女友會發生爭吵，他隔天醒來就會主動認錯，笑說，「我覺得我最近都做的蠻好的。」

蕭秉治將在6月3日於Zepp New Taipei舉辦「狂人」新專輯演唱會，但近日疫情升溫，擔憂受影響？他說，目前是正常舉辦，但會視疫情狀況跟公司討論，一切以歌迷跟工作人員健康為主。