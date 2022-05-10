路口監視器都是嚇唬人的？有名女子在臉書抱怨，她表示家人在台南某路口車禍，她向警察調閱路口監視器，卻得到的回應「6支監視器都壞了」，讓她很無奈上網求幫助；網友表示「找議員去派出所借看或借附近商店的監視器看」，其他網友也大酸「那只是裝置藝術」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，她表日前家人在路口出車禍，欲調閱現場監視器，員警向她表示6支監視器都壞了，讓她無言上網抱怨；經google地圖搜尋，原PO上傳的照片是在台南市仁德區中正路2段與仁義五街路口。

女子因家人車禍欲調路口監視器，竟被警回覆「6支都壞了」，網友笑翻稱「裝置藝術」。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「正常，所以身為台灣人就要自己買行車記錄器」、「我車子被偷，我要看監控，警察跟我說，都壞了」、「在台灣真的不意外」、「那只是裝置藝術」、「正常的，反正很多都是壞掉不維修，就放著嚇唬人的」、「都裝好看的啦」、「怎麼測速照相都不會壞」。

不過也有網友替原PO想辦法，認為可以尋找路口附近店家幫忙，「找議員立委幫忙」、「話說要選舉了這要找議員才會畫面正常」、「找議員去派出所借看或借附近商店的監視器看」、「找附近商家的監視器比較快」。