網路家庭（8044）10日公告4月營收34.11億元，與去年同期持平，年增0.01％，惟較上月減少8.75％。累計今年前四個月營收151.2億元，較去年同期增1.47％。展望後續營運，網家看好金融科技表現，加上下半年A7物流中心將正式啟用，預期也將增添營運動能。

網家4月營收表現不甚理想，較3月衰退近9％，主要有幾項原因，第一是4月為傳統淡季，在沒有節慶帶動之下，營運本就偏淡，加上3月有38婦女節，電商平台通常會加大折扣力道刺激營收規模，導致4月與上月相比消費力道較為弱。網家近年來4月營收的月減幅度約介於9％～12％之間。

第二是4月營收表現欠佳主要是受到產品結構影響，目前網家以3C類商品為大宗，占約72.1％、非3C占比27.9％，4月下旬就算有母親節商機，但母親節採購的品類多半仍以非3C為主，對網家也是大不利因素。

此外，疫情延燒，中國各省採取嚴格封控管制以防堵疫情擴散，也讓網家的3C商品出貨受到影響。網家表示，3C產品持續受到供應鏈短缺及到貨延誤等影響，尤其使用高階晶片的相關產品如旗艦手機、高階平板、遊戲主機等，始終處於供不應求的失衡態勢，導致營收成長同步受到限制。

法人表示，網家3C類商品占逾七成營收，是網家的優勢卻也是最大弱點，且以獲利角度來說，非3C商品毛利率高於3C商品數倍，高占比的3C商品不利整體獲利表現。網家第一季B2C電商事業毛利年減6.8％、毛利率11.4％，較去年同期12.2％衰退。第一季B2C電商事業營業利益年減87.4％。

網家集團第一季受到營業費用增加、營收規模並未擴大等因素影響，導致本業獲利大幅衰退，第一季集團營業利益年減99.2％，從去年的1.42億衰退至僅剩下120萬、營益率0.01％。單季歸屬於母公司業主稅後淨損3,200萬元，每股稅後淨損0.25元，已是連續兩個季度虧損。

不過儘管網家受到B2C電商事業影響導致第一季營業利益衰退，但旗下金融科技事業首次貢獻獲利，營收達3.2億元年增逾3.5倍，營業淨利970萬元，對照去年同期營業損失逾7,200萬元，是首次獲利轉正。

展望後續發展，網家表示，看好電商與金融科技結合的趨勢，以電商服務為核心，積極擴張不同FinTech服務，此外，A7物流中心將於下半年正式啟用，也將成為後續營運動能的主要原因之一。