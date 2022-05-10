隨著年底選戰時間越來越近，面對尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁，國民黨高雄市長人選至今未定。據媒體報導，有黨內高雄地方人士直言，若接下來沒有具全國性知名度的戰將空降，就只能從在地找人才，高市議員黃紹庭、黃柏霖都被點名，但黨中央態度相當關鍵。

據《中時》10日報導，隨著國民黨主席朱立倫6月啟程訪美，12天行程加上返國居檢7天，推估6月中下旬才能出關，高雄市長選戰進度恐進入「真空期」，藍營內部傳聞，朱立倫將於訪美過後，才會正式宣布高雄市長人選，另傳出朱近期將親自到高雄，或許與地方交換意見後，不久就會拍板定案。但黨內人士透露，曾私下詢問過主席相關進度，他僅回「不要再問了，我心裡有底」，可能朱自有打算，可是基層早已不耐。

高市議會國民黨團總召童燕珍直言，基層不滿情緒早就高漲，主席若心中早有人選，就盡快公布，不管疫情如何變化，將來還是需要母雞帶小雞，盼主席聽取各方意見再做決定。她仍力薦前高市副市長李四川出馬，不放棄繼續勸進。

國民黨高市議會黨團總召童燕珍（右2）4月初率領市議員黃紹庭（左1）、陳美雅（右1），到新北市與前高雄市副市長李四川（左2）碰面，勸進李出馬選高雄市長。（圖/柯宗緯翻攝）

藍營基層認為，被點名的人選多到可組球隊，若黨內高層再無人征戰，不如從在地、青壯世代尋覓人選，及早備戰。

對於藍營高雄市長人選難產，據《苓傳媒》10日報導，有黨內地方人士表示，有高知名度的台北巿議員羅智強、無黨籍立委高金素梅，到行政院前院長張善政，都被點名過。若接下來沒有具全國性知名度的戰將空降，就只能從在地找人才，議員黃紹庭、黃柏霖都被點名，但黨中央態度才是關鍵。