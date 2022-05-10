藝人納豆（林郁智）今年1月因腦出血緊急送醫開刀治療，術後全面停工專心休養；女友依依昨(9日)在臉書上公開影片，表示納豆已出院回家，首度露面打招呼的納豆令粉絲放心不少。依依今(10日)則貼心帶納豆一起去換新髮型，剪完頭髮的納豆不僅對新造型相當滿意，整個人看上去也精神許多；只見納豆換上一頭新髮型，臉上還露出「大佛式」微笑，顯然身心狀態都回復得挺好，讓依依笑虧他是「自信爆棚」。

依依今(10日)在個人IG上分享限時動態，PO出帶納豆一起到美髮沙龍做造型的照片；依依表示，原本是自己想染頭髮，但還是將納豆帶了出來，一起換髮型；畫面中一位金髮造型師在納豆身後專心剪髮，但看納豆戴著口罩的表情眉頭微皺，眼睛瞟向旁邊，似對新造型既期待又怕受傷害？

納豆在設計師剪髮過程中眉頭微皺，似乎對新造型既期待又怕受傷害。（圖／取自依依IG限時動態）

接著依依也大方公開換上新造型的納豆，剪完頭髮的納豆看上去特別有精神，只見納豆露出了充滿自信的表情，臉上一抹「大佛式」微笑富有喜感，似乎對他的新髮型相當滿意，讓依依看了忍不住笑虧：「這個自信」、「設計師讓他自信爆棚」，小倆口互動十分可愛，也讓人欣慰納豆的諧星本能依舊隨時自帶光環。

納豆剪髮完露出充滿自信的表情，臉上一抹「大佛式」微笑富有喜感。（圖／取自依依IG限時動態）

納豆昨(9日)拍片興奮宣布：「大家好，我回來了」，雖然語氣緩慢，不過他咬字清晰，也能清楚表達，而依依稍早則在臉書社團曬出與納豆合照，她感性說：「經過這些日子，雖然過得很辛苦，但看到豆能逐漸恢復健康，心裡很欣慰！」同時，依依也親自下廚煮剝皮辣椒雞湯要給納豆補身體；網友紛紛留言歡迎納豆回家，叮嚀他要照顧好身體，也釣出依依親民回應：「哇哇哇～沒問題！我們會更加照顧好自己！」