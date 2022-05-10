獲利爆量！南山人壽4月賺逾百億 19:332022/05/10 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （南山人壽4月賺逾百億元，拿下壽險單月獲利亞軍。圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場越波動，大型壽險獲利越超出預期。南山人壽10日公布，4月稅後獲利102.18億元，僅次富邦人壽的123.6億元，拿下壽險4月獲利第二名，超越國泰人壽4月稅後獲利76.8億元，累計前4月南山人壽稅後獲利251.94億元，比去年同期衰退18.5％。 南山人壽表示，雖面臨國內疫情升溫及金融市場劇烈震盪等壓力，受惠於台幣持續貶值有匯兌利益挹注，加上經常性收益及資本利得，使獲利維持穩健成長。 富邦金最強4月 大賺145億 《生醫股》快篩出貨爆增 泰博4月營收衝新高 #南山人壽 #獲利 #稅後獲利 #爆量 #逾百億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》國泰金4月獲利近百億元 前4月每股賺3.33元 16:092022/05/10 財經 萬海首季好神 每股賺逾16元 04:102022/05/10 財經要聞 企業財測偏弱 美股續挫 04:102022/05/10 全球財經 《金融股》中信辜家2大金控 前4月獲利齊列前段班 09:082022/05/10 財經 自行車代工雙雄 Q1獲利報喜 04:102022/05/10 證券．權證 權證市場焦點－新唐 車用需求暢旺 04:102022/05/09 證券．權證 聯詠目標價 外資圈掀下修潮 04:102022/05/10 證券．權證 中信金前四月獲利靚 中信銀成獲利主心骨 20:042022/05/09 財經 投資人變心 優步大砍支出、衝獲利 04:102022/05/10 全球財經 《國際產業》拜耳Q1獲利超預期 農作物部門貢獻多 15:192022/05/10 財經 升息加貶值 國泰金4月稅後賺近百億元 16:322022/05/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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