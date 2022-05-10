市場越波動，大型壽險獲利越超出預期。南山人壽10日公布，4月稅後獲利102.18億元，僅次富邦人壽的123.6億元，拿下壽險4月獲利第二名，超越國泰人壽4月稅後獲利76.8億元，累計前4月南山人壽稅後獲利251.94億元，比去年同期衰退18.5％。

南山人壽表示，雖面臨國內疫情升溫及金融市場劇烈震盪等壓力，受惠於台幣持續貶值有匯兌利益挹注，加上經常性收益及資本利得，使獲利維持穩健成長。