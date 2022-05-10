麗豐-KY（4137）不畏疫情衝擊，在各項成本與費用控制得宜，以及上海稅務局財政補助收入人民幣2,134萬挹注下，首季獲利告捷！單季營業利益3.17億元、稅後淨利3.03億元，交出EPS 3.81元佳績。

由於上海防疫封城，麗豐4月合併營收1.14億元，表現不如預期，累計1至4月合併營收為11.47億元，目前麗豐主要生產基地-微碩(上海)已經復工，接下來將配合當地政府規定逐步恢復營運。

目前「克麗緹娜」全球總店數已達5,019家的規模，其中在中國大陸地區有近4,800家，站穩華人美業市場的龍頭地位，預期隨著當地疫情管制趨緩以及出貨順暢後，剛性的美容保健需求仍將有助集團旗下各項產品的銷售業績回歸成長。

根據中國前瞻產業研究院最新《2022年中國護膚品行業全景圖譜》指出，2020年全球疫情的爆發更加展現了中國大陸護膚品市場強勁的成長力，在全球護膚品市場規模下滑的情形下，中國大陸市場能逆勢保持10.28％的增速成長、達人民幣2,700億元，預計到2027年中國護膚品的市場規模將達人民幣5,500億元，凸顯中國經濟恢復，消費者需求進一步提升，整體市場規模將有利於麗豐集團加速拓展「大健康」的事業版圖。