衛福部長陳時中日前表示，輝瑞／BNT兒童劑型疫苗首批預計有77.76萬劑，將在本月12日抵台，今天(10日)卻傳出延遲到貨消息，陳時中說，BNT公司昨天半夜通知我方，因資訊系統有問題，將延遲出貨，疫苗正式上機後會再通知大家。此事也引發網友熱議，許多網友都對此事感到非常傻眼。

輝瑞／BNT兒童劑型疫苗已取得食藥署緊急授權（EUA）5到11歲兒童接種基礎劑。陳時中日前表示，由於2000劑測試用疫苗提前到貨，後續流程預計從14天縮短7天，首批12日到貨後，有機會在20日前開打。

首批輝瑞／BNT兒童疫苗將到貨，消息一出讓許多家長引頸期盼，但才短短幾天就生變。陳時中今天表示，昨天半夜接到BNT公司通知，由於資訊系統有問題，將延遲出貨，等到疫苗正式上機，會再通知大家。

此事也在PTT上引發網友熱議，「下台啦」、「這咖真的什麼毛都有」、「又跳票了」、「系統跟到貨有關？」、「每次都出包」、「你可以再爛一點」、「理由還真多」、「扯到爆，這國家到底是怎麼了？」、「這個根本在變成3+4前就該給小朋友打完的」、「這個政府到底是怎樣」、「哈哈哈哈哈哈哈完全不出所料啊」、「類到貨」。

還有網友直言，「這是第幾次時鐘狼來了？」、「一直信陳時中的到底要再被騙幾次才會醒」、「什麼系統問題？輝瑞那邊嗎？好歹請他們發個抱歉公告好嗎？不然陳時中可信度很低耶」、「壞掉的時鐘一天都能準兩次，為什麼這個沒一次準？」