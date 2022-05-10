余皓然今（10日）稍早在臉書上傳老公王中平的快篩試劑，「最近都在劇組拍戲的老王確診了，雖然第二條非常不清楚」，她表示王中平目前在居家隔離中，而她快篩結果則為陰性。王中平昨晚（9日）因為出現咳嗽症狀，自行快篩，雖然第二條線顏色很淡，為確保安全，今天午去醫院做PCR，等待結果出來前，先做一人一室居家隔離。

在7日最後一次進組錄影的王中平表示，昨天第一時間先通知劇組，《黃金歲月》劇組每天工作前都會快篩，棚內也會提供防疫茶，幫助大家提升免疫力，同心抗疫。該劇所有劇組人員皆在今日再次進行快篩，均為陰性。同時，攝影棚、化妝間已完成環境消毒。

另外，昨（9日）沒有拍攝的羅巧倫因感覺身體不適、有咳嗽症狀，便自行快篩，兩次結果都為陰性；不料睡前咳嗽加劇，再做一次快篩才呈現「陽性」，已緊急在今日前往醫院進行PCR，在等待結果之前，都先居家隔離，暫停工作。民視今表示，8日一起工作的接觸者都做了快篩，結果皆為陰性。