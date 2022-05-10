基士德-KY（6641）10日召開董事會，通過2022年第一季財報，每股稅後純益（EPS）0.96元，小勝去年同期的EPS 0.84元，展望第二季，由於基士德KY越南子公司已籌設完成，可望於第二季加入營運，將成為今年營運成長的新動能。

基士德-KY公布今年首季財報，經結算首季累計營收3.91億元，較去年同期3.62億元成長8.17％，然因嚴控營業費用，再加上業外收益激增挹注，首季稅後淨利達0.35億元，較去年同期0.27億元成長28.71％，明顯超越營收成長率。

布局全球，基士德-KY積極前進越南，目前越南子公司已籌設完成，將於今年第二季加入營運；基士德-KY指出，越南去年受到疫情影響，經濟成長率不及3％，但除去年以外，先前各年度經濟成長率多在6％以上，另據越南公布之統計資料顯示，2022年第一季經濟成長率約5.03％，高於去年第一季之4.72％，其中工業暨營造業成長6.38％，服務業成長4.58％，看好其未來成長潛力，是基士德-KY決定前進越南的主因。

基士德-KY在越南投資將從設備銷售及技術服務出發，再跟進整合代理商在當地業務，由於以設備銷售及技術服務出發，初期資本額不大，僅100萬美元。

除了越南投資已見曙光，另為順應大陸產業發展趨勢及追求持續發展，基士德-KY也規畫在中國大陸籌設新公司，新公司初期經營以污泥乾化業務為主，未來將聚焦低碳節能產品技術，推動能源轉型與管理等相關業務，資本額為1,000萬元人民幣，目前公司設立尚在辦理中。

基士德-KY強調，基士德-KY營運聚焦在環保水處理市場，剛好與ESG的宗旨相同，未來將持續在在環境、社會、公司治理領域內進行投資，以實現多角化經營的目的，同時也貫徹以智能為手段、壯大公司發展的策略。