中華電（2412）10日公布4月自結合併營收176.0億元，較去年同期成長7.7％，表現亮眼。資通訊專標案營收較去年同期大幅成長，包括智慧聯網及IDC與雲端營收皆大幅躍進，加上核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。

行動業務部份，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動服務營收維持增長態勢，行動月租型ARPU年增3.4％，已連續13個月成長；銷貨收入因商品等銷量增加，持續推升營收；寬頻接取營收與數據網路營收亦受惠於數位生活型態及宅經濟發展，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增3.5％，自110年度起已連續16個月成長。

營業成本及費用為136.1億元，主要因資通訊專案成本隨專案收入成長而增加，商品成本及行銷推廣費用亦隨銷貨收入增加而上升。專標案利潤持續提升，營業淨利較去年同期增加，來到39.9億元；稅前淨利為40.0億元；歸屬於母公司業主之淨利為31.2億元；每股盈餘為0.40元，較去年同期成長0.03元。

與第二季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

截至4月底止，光世代寬頻用戶數為370.3萬戶，其中100Mbps以上客戶達205.9萬戶，300Mbps以上客戶達69.3萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205.6萬戶，行動通信總客戶數達1,204.0萬戶。