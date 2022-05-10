在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭初期，俄軍入侵部隊排成「一字長蛇陣」緩慢前進，同情烏克蘭的人們就覺得「要是有A-10攻擊機就好了」。如今A-10真的被派往歐洲，美國空軍宣布，馬里蘭州空軍國民警衛隊第104戰鬥機中隊的10架A-10C攻擊機抵達冰島，有 4架A-10到挪威、 6架飛往北馬其頓。這些攻擊機將會參與北馬其頓、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞和波蘭的北約演習。

A-10C的官方名稱是「霹靂2式」(Thunderbolt II)，但多數人都稱它「疣豬」(Warthogs)，是美國空軍第一種專門為地面部隊提供近距離空中支援飛機，服役至今已逾40年，其強大的火力與精準的打擊，仍然受到戰場士兵的歡迎。

它的出現與冷戰時期蘇聯的「鋼鐵洪流」很有關係，1970年代北約很擔心蘇聯上萬輛的主戰坦克從東歐衝向西歐，自己可能會擋不住，需要利用低空密接攻擊機加以打擊，包括A-10，以及AH-64阿帕契攻擊直升機，都是這是這個設想下研發的裝備。

A-10最有名的武裝是機鼻下的GAU-8「復仇者」(Avenger)7管旋轉機砲，不過有一種擔心認為，如今的坦克裝甲與40年前進步許多，特別是爆炸式反應裝甲(ERA)的普及，是否能擋下復仇者機砲。對此美國空軍表示，經過第 422、59測試評估中隊的實驗，即使配備爆炸反應裝甲的現代裝甲車，仍然擋不下GAU-8復仇者機砲的連串打擊。

測試於2月14~ 25日在內華達州測試和訓練場進行，每場測試任務都有2架A-10C，使用穿甲燃燒彈對兩輛配備ERA 裝甲的替代主戰坦克進行攻擊。飛行員會調整攻擊參數和方向，以評估武器對裝甲目標的影響。

通過對影片、照片和目視檢查的分析，即使披掛反應裝甲的坦克也經受不住GAU-8的掃射，坦克已經無法工作。

除了 30公釐機砲外，這場測試也收集了有關 AGM-65L小牛飛彈( Maverick )和 AGR-20E 先進精準殺傷武器系統對裝甲車輛的有效性實證。

美國空軍表示，該測試證明了A-10在當前的戰場環境，仍然可對敵方的戰車車輛造成毀滅性影響。