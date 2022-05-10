員警助婦人返家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄兩名員警在外巡邏時，見碼頭前一名婦人在港岸邊哭泣，員警見狀立即上前關切，得知婦女迷路無法返家，便馬上幫助她找到回家的路。而當天正好是母親節，暖警即時出現，幫助家屬找到失散的母親，也讓家屬能夠即時團圓度過美好溫馨的母親節。

保安大隊黎明中隊曾姓、吳姓2名警員，於5月8日10時許執行巡邏勤務時，巡經前鎮區漁港北一路漁業署公務碼頭前，見一名婦人(86歲)坐在港岸邊哭泣，狀似急需協助，員警立即趨前關切。

經員警詢問後，才知婦人早上從家裡騎腳踏車外出，只是現在卻找不到回家的路，因為太緊張所以無法正確表達住家地址，經員警持續安撫並引導之後，老婦才掏出一張寫著1組電話的紙條，撥通號碼卻無人接聽，此時老婦心情也漸趨平復，向員警稱她家住在五甲，且附近有一間五府元帥廟。員警心想今天是母親節，豈能讓老婦迷途在外，也擔心家屬心急如焚，隨即載婦人連同腳踏車一併前往鳳山區五甲方向尋找老婦住處。

終於在鳳山區五甲福安二街時，婦人看到熟悉的街道想起住家位置，當巡邏車抵達家門口時，恰逢家屬從外面回家，見到母親從巡邏車下車，非常感恩的心情迎接母親返家，家屬表示一大早即發現媽媽不見了，全家人就分頭在外面尋找，遍尋無果心情盪到谷底時，見到警察護送母親返家，心中無比感謝難以言表。