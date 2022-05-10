工作人員於距離武界產業道路不到100公尺處發現被掩埋的東卯山黑熊遺體。（林務局提供）

去年曾於台中東卯山果園誤中套索，傷癒野放後再誤入陷阱的編號711大公熊，於今年4月12日帶著新編號「568」由農委會林務局東勢林區管理處再次野放，5月6日起失去衛星接收訊號，5月9日在距南投仁愛鄉武界產業道路不到100公尺處發現遺體遭掩埋，林務局已將黑熊遺體後送農委會家畜衛生試驗所進行解剖，也已報請警政署保七總隊偵辦。

林務局表示，東卯山黑熊是全台首例與人類活動區域產生「人熊高度接觸」的黑熊個體，但為防止東卯山黑熊野放後再度進入部落範圍，東勢林管處除了為黑熊繫掛衛星發報器及VHF無線電追蹤器，也針對丹大周邊部落設定電子圍籬，密切追蹤黑熊移動路徑，一旦黑熊進入電子圍籬預警戒範圍，林管處就會啟動預警性警戒任務，提醒沿線居民留意防範人熊衝突。

林務局指出，東卯山黑熊於4月29日出乎意料地穿越原設定警戒區後持續北上，經過沿線聚落並未發生逗留滋擾情形，5月4日上午於卓社林道附近停留過夜，並於5月6日凌晨5點收到最後一筆衛星訊號，此後便再無回傳，東勢林管處隨即搜尋。

林務局表示，5月6日整日於現場搜尋頸圈及另外的VHF無線電發報訊號未果，5月7日緊急運送3支方向性更強、更靈敏的VHF天線至現場擴大搜尋，工作人員由北至武界山稜線，南至卓社林道6公里處，東至武界部落展開地毯式搜索，5月8日上午切入森林，因地勢陡峭一度受阻，直到5月9日搜尋過程中，發現一處可疑掩埋地點，挖開後確認為東卯山黑熊遺體。

林務局表示，黑熊遺體有明顯外傷，除後送家衛所進行解剖與死因鑑定外，並已報請保七總隊調查，保七總隊第一時間前往事發地點蒐證，也呼籲民眾如有任何線索，請撥打保安警察第七總隊第六大隊(049-2775110)通報，或撥打林務局24小時通報專線(0800-000-930)提供線索，因而破獲者將依「取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法」核發獎勵金，最高20萬元。