桃園客家文化會館。（華夏科技大學提供）

桃園客家文化會館。（華夏科技大學提供）

桃園客家文化會館。（華夏科技大學提供）

桃園客家文化會館。（華夏科技大學提供）

桃園客家文化會館。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於新北客家文化園區舉辦「客途華藝—客家當代隨想」活動，由設計學院謝燦羽、鄒家鈺及李明達三位教授規劃辦理，藉由現代流行文化與客家文化相結合，利用當代設計、立體雕塑、插畫、數位藝術等多媒材，重新探索客家文化的本質與藝術創作。

華夏科技大學副校長蘇聖珠表示，客家人也被稱古漢文化活化石。客家學是當今世界的一門顯學，耕讀傳家是客家文化的重點，包括儒家文化、移民文化與山區文化，崇拜祖先、重教觀念、尋根意識、開拓精神，民族風情奇特而豐富多采◦ 客家文化是客家人共同創造的物質文化與精神文化的總和，包括語言、戲劇、音樂、舞蹈、民俗、建築、飲食等方面，客家文化繼承了古代正統漢族文化，又融合了南方土著文化。

華夏傑出校友鄒永廉建築師繼台東消防局後，新近設計的桃園客家文化會館，榮獲2022義大利 A’Design Award 銅獎暨 2022 布里斯本設計大獎 Brisbane Design Award 銀獎，堪稱台灣之光。

鄒永廉在桃園客家文化會館設計的大草皮、階梯 ，擷取客家文化元素桐花、米粒、客家傳統聚落屋頂線，隱喻貫穿室內、建築外觀，甚至景觀、燈光設計、色彩、材質，在有限的預算內，實踐設計創造價值的美學概念。

華夏科大表示，桃園客家文化會館設有音樂、舞蹈教室、多功能教室，簡報室，兩百席的音樂廳，希望能連結當地客家歷史文化脈絡，換回客家族群的文化認同。以客家詩、客家山歌、在地客家文化為核心，像是客家詩人杜潘芳格、客家山歌國寶賴碧霞。以他們傑出的藝術成就，引領會館舉辦多面向的美好活動，提升公民幸福感，也符合華夏科技大學誠信勤恒創校宗旨，始終如一。