台中市今年1至3月因酒駕肇禍導致死亡的件數是六都最高，且人數是去年同期4倍，但市府卻不比照其他縣市作法、公布酒駕累犯名單，市議員賴佳微10日不滿的說，市府對於酒駕數據根本麻木不仁，讓市民行的安全受到威脅；副市長陳子敬則強調，台中市執法是六都中強度最高，未公布名單是因要等判決確定。

拿出警政署的統計數據，賴佳微說，今年1至3月因酒駕肇禍導致死亡的人數，台北及高雄都有2人、桃園3人、台南與新北則為4人，而台中市卻有多達8人，是新北、台南的兩倍；再拿來跟自己比，台中市去年1至3月因酒駕車禍致死的人數為2人，今年足足是去年的4倍。

賴佳微指出，酒駕肇事讓許多家庭破碎，堪稱是人神共憤，為了確實達到嚇阻的目的，台南及高雄都率先選擇公布酒駕累犯名單，緊接著，新北與桃園也都公布，台中市卻遲遲不願公布；市府對於酒駕的防治政策效果不佳，現在又對酒駕的數據麻木不仁，根本就是包庇酒駕犯罪。

賴佳微接著說，她建議市府應利用台中市的所有公用廣告欄來公布，讓酒駕累犯能心存警惕，甚至願意每月出1萬元幫警察局打廣告，只希望徹底解決酒駕的問題；呼籲台中市府正視酒駕之都的臭名。

台中市警察局表示，市府對酒駕零容忍，接續去年底持續舉辦的「掃除醉犯」專案，今年3月開始又值行「掃除醉犯2.0」專案勤務，針對各分局易發生酒駕的路段、區域與時間執行封閉式執取締勤務，盼藉由多盤多檢的方式達到嚇阻效果，今年4月酒駕死亡的人數較去年同期減少2人。

而針對酒駕新法上路，將公布累犯姓名、照片等資料，因該規範必須要當事人提起行政訴訟、且經判決確定才能公布，警察局近期內將依法公布。

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