快篩試劑通常一條線是陰性，兩條線是陽性，不過有網友表示，朋友篩了兩次，結果呈現一條紅線、一條綠線的「紅配綠」，好奇詢問這樣到底是不是快篩陽？照片曝光讓不少人驚訝，有內行人一看直呼「病毒量超高」。

一名女網友今(10)日在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片表示，朋友快篩了兩次都呈現一條紅線加一條綠線的結果，她急問「綠色到底是無效，還是兩條就算快篩陽啊」，從照片中可見，快篩試劑上，C為紅線、T為綠線。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「第一次看到綠色」、「陽陽陽陽陽」、「中了」、「T那條出來就是有了」、「恭喜啊，一起隔離吧」、「2條就是中獎，無關顏色」、「陽性無誤」、「福爾的是綠色沒錯」。

有內行網友指出，快篩牌子不同所以顏色不一樣，綠色並不是代表無效，福爾威創的快篩試劑，品管線(C)為紅色、測試線(T)為綠色，依照說明書解釋，若品兩條線一同顯示即是陽性，無奈有些人說明書連看都不看，驗了也是白驗；還有過來人一看驚呼，「這是就是顏色很深，表示病毒量超高，我女兒篩出來也是這個顏色」。