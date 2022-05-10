POS大廠飛捷（6206）受惠POS、Panel PC、KIOSK與Mobile POS四大產品線同步成長，加上產品組合轉佳，首季EPS達1.92元，創近15季新高，第二季營收可望持穩，預期今年獲利成長動能將優於營收表現，法人估全年每股可望賺逾5元，有機會超越2018年5.6元水準。

飛捷10日召開法說，飛捷共同總經理徐嘉宏對產業展望釋出樂觀看法，主要原因為供應料況已逐漸改善，且客戶訂單需求能見度高於以往，四大產品線皆維持成長幅度，尤其零售餐飲、博弈、影城等後疫情需求浮現，推升POS等業務動能向上。

由於歐美拉貨力道強勁，推升飛捷首季稅後淨利2.75億元，較去年同期大增82.12％，季增11.79％，毛利率回升至33.28％，EPS達1.92元，創2018年第三季以來新高，獲利顯著復甦。

展望第二季，徐嘉宏認為，POS仍是飛捷一大強勁成長動能，隨著歐美地區消費恢復正常，且終端市場庫存水位偏低，客戶端積極拉貨，加上產品世代更新、規格升級帶動，即便缺少認列普達營收之下，仍有望繳出持平首季成績。

另外，搭上全球電動車產業蓬勃發展，飛捷已拿下重量級客戶生產線自動化設備訂單，帶動Panel PC出貨提升。KIOSK也受惠消費者使用習慣改變，歐美店家考慮人力成本下陸續導入自助服務設備，預計營收貢獻將逐季成長。

飛捷指出，在疫情期間業績表現「一枝獨秀」的醫療相關應用，目前市場需求不但沒有消失，反倒是進一步成長，公司也持續投入產品線開發，將扮演穩定業績來源之一。

法人預估，飛捷今年四大產品線可望同步成長，短期雖面臨運輸不順問題，但客戶需求強勁態勢不變，新應用、補庫存雙重效應持續發酵，且公司主要搶攻中、高階市場，毛利率料將維持高檔水準，全年獲利成長力道將大過營收，EPS有機會超越2018年5.6元，賺逾半個股本。

此外，在軟體部分，飛捷透過旗下華捷智能、英諾菲積極投入AI影像辨識技術軟硬體及遠端維運管理服務，但因主要客戶還在POC階段，預計今年營收貢獻較為有限，但觀察客戶回饋及市場需求，看好未來有快速成長潛力。