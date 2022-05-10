國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾許（Willie Walsh）9日指航空業載客量回升速度較預期快，明年可望重回新冠疫情爆發前水準，比他原先預估最快2024年才達標的時間提前一年。

他在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行「未來航空論壇」（Future Aviation Forum）上說，雖然航空業面對包括高油價、通膨壓力和人力短缺等新問題，業界還為此調漲票價約10％，但旅客人數仍不斷增加，因此對近期展望仍維持正面看法。

大部分航空公司因燃料價格大漲，而調高票價來把新增成本轉嫁出去。IATA資料顯示今年來飛機燃料平均每桶價格132.3美元，較去年全年均價大增近150％。

全球陸續解除防疫限制，讓過去兩年被厭抑的航空旅遊需求被釋放，促使航班數量大增。

沃爾許說：「我們正看到非常強勁的訂票需求。可以肯定是的，所有與我談論過的航空公司執行長，不但看到短程航空需求良好，並認為需求會持續至年底。」

中國堅持清零防疫政策而多地封城，讓他認為亞太航空需求不會快速回升。雖然俄烏戰爭會影響航空業，但他仍預期今年航空業在許多地區有更好表現。

沃爾許認為航空業不用擔心未來，因為業界已看到航空需求強勁復甦。他看好這復甦動能愈來愈大，能從今年延續至明年。按照目前航空需求增長速度計算，明年航空業全年載客量將回到疫前水準。

IATA在3月預期未來一年亞太航空載客量僅2019年的68％，可能要到2025年才能重回疫前水準。