本土疫情嚴峻，許多民眾在藥局外大排長龍，只為購買到快篩試劑。民眾黨發言人楊寶楨直言：「蔡政府是不整人民，很不舒服嗎？」她更痛批蔡政府若只是負責享受曝光和政治紅利，剩下的交由人民自主應變，這樣的政府真的也是大可不必。

楊寶楨今天(10日)在臉書上表示，從之前的口罩、疫苗到現在的快篩試劑，讓民眾一直排隊，同時造成群聚現場。說好的「超前部署」總是一團亂，每次都等疫情爆發才手忙腳亂，走一步算一步；就是無法參考其他國家的做法，預先做好準備，用更便民的方式讓大家好配合防疫政策。

楊寶楨指出，蔡總統前陣子提到，「已外購1億劑快篩試劑，目標降到1劑100元左右」，好不容易藥局實名制達成價格目標，如今加開的八大通路，一劑又賣到180元，陳時中指揮官和經濟部一句「市場機制」，立刻又像是局外人，公然打臉蔡總統給人民的承諾。

楊寶楨直言，綠營還好意思放側翼網軍出來帶風向，說台灣民眾只是貪小便宜，不是真的缺快篩。180元比較貴，還一次只能買一劑；藥局實名制一劑100元，一次能買5劑，同樣要花時間去買，哪個CP值高，不是一目瞭然？

楊寶楨發現，地方政府如今也面臨到快篩試劑量不足的問題，中央政府沒有預先準備好充足的數量，竟然還要甩鍋給地方；甚至還有綠營側翼打擊北市府，說只花了53萬元買快篩，但實際上是花1.93億元，而且從1月就開始買了。

蔡政府8400億元防疫紓困特別預算中，編列防治預算1466億元，然而3月31日前已經用掉1171億元，指揮中心徵用快篩卻只花5264萬元，僅佔預算0.045%，導致試劑又貴又難買，甚至引發快篩之亂；反觀外交部此前還能花1500萬元買快篩，捐贈友邦宏都拉斯。

楊寶楨批評，民進黨政府當初豪撒防疫救命錢，推出各種振興經濟措施，印製5倍券的行政成本高達22億元，若以現金發放，省去印刷包裝，那以快篩一劑59元的收購價來算，這筆錢足夠買3729萬劑快篩。

楊寶楨說，早在去年7月，歐美、亞洲部分國家就已經選擇與病毒共存，無奈蔡政府還在享受清零神話，政策搖擺不定，錯過超前部署的最佳時機！如果蔡政府只是負責享受曝光和政治紅利，剩下的交由人民自主應變，這樣的政府真的也是大可不必。