教育部今天發文給各縣市教育局處及中小學，學生家長如有基於防疫目的，為子女向就讀學校請假者，學校應從寬認定給予「防疫假」，不應強制要求提供特定證明文件，且不納入學生個人出缺席紀錄，也不扣減學業評量成績。

學生請防疫假，不能參加定期評量，怎麼辦？在國中小學方面，教育部說，學校核准給假者，得補行評量，成績以實得分數計算為原則。另各校對居家線上學習的學生，可採彈性多元方式進行學業成績評量，倘經學校核准給假參加補行評量者，成績以實得分數計算，不得因故給予差別分數。

至於高中職，教育部說，如有學生停止到校上課，以致學校原規畫的學業成績評量方式有實施困難時，建議學校依既有校內行政程序，召集相關會議討論，調整定期學業成績評量的次數或改採其他多元評量方式，並得視需要調整該學期的日常及各次定期學業成績評量占分比例。調整後的該學期日常及各次定期學業成績評量占分比例，於同一年級、同一科目的所有學生，應具有一致性。

教育部表示，因應請防疫假學生的學習需求，教師得採多元、彈性方式指導學生學習，針對學習速度落後部分提供協助，所需教師鐘點費，由學校支應或像主管機關申請補助。

教育部說，因為疫情調整授課方式期間，倘學生因故無法無法進行居家線上學習者，學校應提供學生到校學習、照顧及用餐。醫護人員及弱勢家庭的子女，優先安排到校照顧。