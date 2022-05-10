工業電腦廠樺漢（6414）10日公告4月合併營收，達81.7億元，雖短期受中國大陸封控影響，導致月減14.6％，但仍較去年同期成長16.4％，續創同期新高紀錄，累計前四月合併營收323.9億元，年增19％。

樺漢表示，旗下三大事業體前4月營收年增率以系統整合47％最高，設計製造、品牌通路分別為10.4％、2.7％，維持正成長力道。

其中，在北美市場自去年下半年起隨著疫情解封、經濟重啟後，娛樂博弈、零售及金融等各產業逐步復甦，帶動樺漢主要客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的出貨暢旺，創造樺漢個體連12個月單月業績保持年增率逾2成以上增幅。

針對大環境負面因子干擾，樺漢指出，集團將謹慎因應，並盡速擬定最佳經營與應變方針，藉以降低不確定性風險的影響。

以現況來看，俄烏戰爭對樺漢整體歐洲市場營收影響占比低於1％，且整體訂單仍保持良好的能見度，尤其是品牌通路，目前在手訂單仍達15億歐元。

另外，中國大陸疫情封城，導致物流、原料供應交期等不穩定，雖使得部分訂單遞延出貨，約莫影響集團第二季合併營收1.5個百分點以下，但配合當地政府採封閉式生產，因此，生產動能並未受到影響。

樺漢表示，以目前掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio一樣維持在1.25~1.3的水準，隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於第三季來到1.2。

整體而言，樺漢整合多角化產品、市場、與服務經營，分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局，策略成效有成，不僅是貢獻單月營收繳出連續6個月保持年增率雙位數正成長，有信心第二季營收能戰勝逆風，持續遞出年增率正成長的優異成績單。

展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。受惠於AIoT、ESG等發展趨勢，創造智慧金融與零售、智慧城市、工業元宇宙等應用蓬勃發展，催動主要客戶對於樺漢AIoT硬軟雲平台需求持續增溫。

另一方面，樺漢位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續相關程序，擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案，增添新一波營運成長動能。