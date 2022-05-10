安泰銀行公布4月自結數，單月稅前損益1.83億元、年減29.07％，但前四個月累計稅前損益9.42億元、年成長4.2％，延續去年以來穩健成長。

安泰銀董會通過今年將配發股利0.73元，並於6月17日由股東常會中決議，至於今年第一季財報顯示，累計淨利6.81億元，基本每股盈餘0.35元。

安泰銀近年來積極朝向以放款為主的適度資產成長，有效達到提升整體營收成長，同時進行核心業務調整，設定更明確的市場定位，全力落實穩健成長，永續發展的目標。