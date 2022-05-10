萬海4月營收247.46億 歷史第三高 20:222022/05/10 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬海航運（2615）今（10）日公布4月合併營收247.46億元，月增1.78％、年增65.65％，為歷史第三高；累計前四月營收1,052.49億元，年增96.52％。 萬海表示，營收增加主因為運費比較去年同期上漲所致。展望後市，五一假期過後已見大陸出口逐漸回暖，同時疫情導致的供應鏈問題仍持續影響產業與碼頭作業，加上美西碼頭工人換約談判與全球通膨對經濟的影響各項議題輪番上陣，航運業前景持續看好。 力積電4月合併營收73.27億 創下新高 台積電4月合併營收 創歷史新高 #萬海 #月營收 #歷史第三高 #萬海航運 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環球晶4月合併營收52.58億 Q2面臨這關卡 10:222022/05/10 財經 崇越電4月營收 歷年同期第三高 19:152022/05/10 財經 《半導體》台積電4月營收雙升 衝1725億元新高 14:292022/05/10 財經 力積電4月營收攀升至73.27億元 連2個月創新高 16:352022/05/10 財經 無畏封城逆風 樺漢4月營收續創同期新高 20:152022/05/10 財經 榮剛4月營收10.27億 年增近七成 19:032022/05/10 財經 網家4月營收月減8.75％ 與去年持平 19:242022/05/10 財經 《電腦設備》浩鑫4月營收雙升 寫3年同期高 15:392022/05/10 財經 《其他股》森崴能源4月營收年增6.6倍 派利調整為股息各1元 14:492022/05/10 財經 《熱門族群》資服廠4月營收 精誠年減2%、偉康年增43% 08:282022/05/10 財經 瑞智4月及前4月銷售及營收雙雙下滑 11:042022/05/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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