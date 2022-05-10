萬海航運（2615）今（10）日公布4月合併營收247.46億元，月增1.78％、年增65.65％，為歷史第三高；累計前四月營收1,052.49億元，年增96.52％。

萬海表示，營收增加主因為運費比較去年同期上漲所致。展望後市，五一假期過後已見大陸出口逐漸回暖，同時疫情導致的供應鏈問題仍持續影響產業與碼頭作業，加上美西碼頭工人換約談判與全球通膨對經濟的影響各項議題輪番上陣，航運業前景持續看好。