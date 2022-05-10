Western Digital今（10）日於美國舊金山麗思卡爾頓飯店舉辦What’s Next Western Digital大會，分享自身善用數據的無限可能以及釋放數據極致潛力的使命。Western Digital亦於高階主管系列主題演講中，揭露HDD和快閃記憶體的突破性創新，其靈感皆源於人們和企業透過數據創造未來的方式。

Western Digital執行長David Goeckeler在開幕致詞表示，市場正因現代電腦運算的演進而快速擴張，無論是雲端產業發展、智慧聯網裝置爆炸性成長，或者全球各地每天各裝置產生的大量數位資訊，都需要比以往更龐大的儲存容量。

David Goeckeler進一步說明：「Western Digital任何行動的初衷，皆因我們相信人類的無窮潛力，能與數位創新激盪出無限可能。客戶使用數據的各種方式總帶給我們啟發，加上Western Digital擁有強大的市場策略，得以精準回應多元客戶的廣泛儲存需求；小至智慧型裝置、大至公有雲需求，無一例外。」

與AMD、英特爾、微軟等多位業界夥伴同台的Western Digital執行副總裁暨快閃記憶體事業總經理Rob Soderbery，也再次強調公司承諾，即打造專屬解決方案以驅動現今市場上最重要、最振奮人心的數位應用程式。