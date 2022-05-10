RISC-V處理器核心供應商晶心科（6533）主辦的第一屆晶心盃RISC-V創意大賽，報名已正式展開。晶心科技為培育相關領域人才，聚焦於方興未艾的RISC-V開放式架構應用，期許藉由賽事匯聚各界創意，鼓勵大學院校學生參與競賽，探索RISC-V相關領域應用，發掘傑出的RISC-V產業新創人才。

晶心盃RISC-V創意大賽報名從即日起至6月15日止，分為創意設計組及應用組兩組，首獎獎學金為新台幣二十萬元，大賽總獎金達百萬元。

晶心科技董事長林志明表示，晶心盃RISC-V創意大賽在長久以來的規劃及籌備後，終於具體實現，因為舉辦科技賽事，除了資金，尚需要掌握產業有前景之應用、並需要在學界有一定的號召力，才能促使優秀研究團隊願意投入時間精力去思考、研發、創新。

晶心長期以來耕耘學界，RISC-V產學合作完整解決方案簽約學校已超過70校，包括台灣、亞洲、歐美等一流名校，ACET技術檢定計劃（Andes Certified Engineer Test，ACET，晶心開發系統技術能力分級檢定）舉辦多年，更已培育數百位嵌入式領域的人才。

林志明說，這次晶心盃RISC-V創意大賽的誕生，乃基於以往已投入學界的資源，加上晶心去年於盧森堡上市的新募資金，及RISC-V生態的發展蓬勃，各方面條件都趨向成熟，才能落地生根。希望能藉由本次大賽，提供台灣優秀學子發揮創意的舞台，並有機會站上國際新創市場。