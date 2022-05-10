MOSFET廠力士（4923）今日公布2022年4月合併營收為1.1億元，續創歷史單月新高記錄，並較去年同期成長15.85％。累計2022年1至4月合併營收4.27億元，同步改寫歷年同期新高，較去年同期成長24.52％。

力士表示，旗下MOSFET成品於PC、NB等單一裝置滲透率，同步推升MOSFET成品銷售規模放大，再加上旗下尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片業務訂單仍呈現供不應求局面，公司仍持續深化與主要合作晶圓廠合作並爭取相關產能增加，同時適當滿足兩大業務客戶訂單需求，創造今年以來單月營收連續改寫歷史單月新高記錄。

力士指出，雖全球終端消費性電子產業受中國疫情封城停工、運輸受限、庫存去化等挑戰，進一步對於上游MOSFET產業影響存有疑慮，由於目前整體MOSFET產業供需失衡狀況並未有效緩解，且力士在PC、NB領域MOSFET成品市場滲透率拉高，加上自去年起至今陸續打入國際品牌合格供應商資格，有效擴大整體業務接單表現。

加上力士為著眼於快充、車用、充電樁等長期產業趨勢，今年亦成功於電池、電源供應器領域擴大接單表現，亦已針對MOSFET 100V系列快充充電器進行客戶認證送樣階段，目前公司在手訂單仍不受影響，整體訂單金額仍達歷史新高水準，有望隨著未來訂單逐步放量，戮力創造公司營運優於整體產業成長表現。

展望2022年第二季，除PC/NB、手機等應用領域客戶持續保持良好訂單水準，目前整體訂單能見度看旺至年底，力士持續看好電源供應器、鋰電池等產業應用主要客戶亦加大訂單量能，並積極布局新應用領域接單，並爭取更多訂單交期長、其他客戶轉單契機，可望創造未來營運良好成長引擎。