地中海對於人類文明的發展至關重要，地中海也是全球最大的內海，海洋底下富饒的生態系列與魚類供養了歐洲文明上千年的時光，而路易威登（Louis Vuitton）於今年春季發表的Travel Book系列就以藝術家兼插畫家Aurore de la Morinerie的作品為主，藝術家透過宛如抽象畫的手法，帶觀者神遊地中海的海面下世界。

她過去學習時裝造型時，深受中國山水畫家石濤的繪畫技巧影響，讓她的作品都帶著中國特有的水墨文化，爾後並多次前往中國、印度、日本和地中海精進自己的創作技巧，她的作品同時廣受各領域人仕的追捧，從時尚圈到藝文界，都可以看到她作品的身影，而在她筆下的地中海，透過不同文化的薰陶素養，Aurore de la Morinerie讓我們看到了不一樣的地中海。

另外路易威登發行的《地中海Travel Book》也將推出標準版與大型收藏版，均收錄Aurore de la Morinerie的70幅畫作，以及她的傳記與旅行見聞（法英雙語）。標準版定價1750元、收藏版5850元；另有限量30本附藝術家簽名及編號的限定版，售價9萬6000元。