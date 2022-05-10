從2016年第一次參加全大運，目前就讀北市大學研究所的射擊好手呂紹全就是奪牌保證，2022年全大運射擊項目10日最後一天賽程，他在10公尺空氣步槍混雙與隊友宋諭婷力克國立體大葉玟萱、歐浩恩，收下個人在全大運第13金。

呂紹全在9日公開男生組10公尺空氣步槍個人賽決賽，出現多射一發子彈的失誤，最終只能屈居銅牌，無緣完成個人賽6連霸，他很快調整過來，10日的混雙用金牌雪恥，個人參加全大運以來，累積13金3銀1銅。

提到個人賽的失誤，呂紹全表示不會受影響，就是一個失誤，也把這個小插曲當作練習，本屆全大運射擊競賽規則是，所有選手依照口令發射，每發射擊時間50秒，分數較高的一方獲得2分積點，分數平手則是各拿1分積點，先拿到16點的一方獲勝，若同為16點就進行加射，直到分出勝負。

10日的混雙呂紹全和搭擋宋諭婷先取得4比0領先，中間曾被對手8比4超越，但兩人迅速回穩，14比10領先時國立體大申請暫停，繼續比賽後呂紹全、宋諭婷立刻拿到確定勝利的16分積點。

呂紹全和宋諭婷認為，中間落後時並不會太過緊張，「就是落後2發子彈而已，追回來就好。」兩人異口同聲說，去年全大運的混雙更緊張，當時和對手14比14戰平才驚險勝出。

呂紹全、宋諭婷完成全大運射擊公開組混雙3連霸，若加上2019年全大運和張萁芮的混雙金牌，呂紹全完成混雙4連霸。