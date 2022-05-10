國宴主廚邱寶郎（後中）與楊梅農會家政班媽媽（前排）經過1個月嘗試，設計出在地特色飯兜。（蔡明亘攝）

桃園市政府文化局為將在6月登場的2022富岡鐵道藝術節暖身，今年邀請國宴主廚邱寶郎和楊梅區農會合作，以在地食材設計創新客家料理「舒肥松阪豬飯兜」，一改客家菜重鹹口味印象，文化局也盼藉由美食打造專屬在地的富岡味。

2020年文化局舉辦首屆富岡鐵道藝術節，吸引大批鐵道迷關注參與，今年文化局發揮巧思，讓遊客看得盡興也吃得過癮，特別邀請邱寶郎和楊梅農會合作，以在地白米、醬菜、仙草與豬肉等食材，打造「富岡舒肥松阪豬飯兜」。

邱寶郎表示，這是他第二次配合鐵道節活動，這回挖空心思將最特別的呈現出來，不僅主菜來自富岡養豬班，副菜也結合當地食材，製作富岡三色蛋、鹹冬瓜青花菜、水煮紫芋地瓜、絲酸菜拌川耳以及古早味的炸婆菜，清爽又開胃，也保留客家風味。

提到嘗試菜色的過程，家政班陳姓媽媽分享，經過和主廚合作，沒想到這些傳統菜，可以變成豐富的便當，尤其是「炸婆菜」，小時候過年才吃得到，主廚指點後改良，做得比外面賣的還好吃，重現兒時回憶十分懷念。