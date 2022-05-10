經濟部10日預告智慧機械與5G投抵作業辦法修正案，最快6月上路。其修正重點包括增加資安產品定義、已交貨未付款業者的過渡條款、增列自製或委託製造文件證明。

依照「公司或有限合夥事業投資智慧機械或第五代行動通訊系統抵減辦法」修正草案內容，預告期間約兩周，若無疑慮，最快今年6月起適用。

立法院在今年1月三讀通過「產業創新條例第11-1條修正案」，除延長智慧機械、5G的投資抵減優惠至2024年12月31日止，其投抵適用範圍自2022年元旦起也新增資安產品、服務、軟硬體等項目，期限為三年。

至於抵減率則維持當年度5％或三年內3％的方式，抵減上限不逾當年度營所稅額30％，另加計其他投抵項目如研發支出等，不能超過當年度營所稅額50％。

投資金額門檻也同樣未變，為同一課稅年度合併計算智機及5G系統投資金額，支出在100萬元至10億元以內。