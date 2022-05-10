美食-KY（2723）第一季營收49億元，營業毛利29億元，營業淨利3.3億元。法人分析，美食-KY單季毛利率、營利率、淨利率與前一季相比，三率三升，皆高過市場預估。

今年前三月大宗商品價格持續走升，全球多數餐飲品牌的毛利率都呈現季減；再加上美食-KY三月份營收又走低（大陸市場展開疫情封控），難免影響第一季獲利能力。多重逆風下，美食-KY毛利率不減反增，較前季/去年同期雙雙上升0.4％及0.3％，突破59％，彰顯品牌定價能力，勝過法人預期。攸關經營效率的營業利潤率，也高出市場預估，在營收季減的情況下，仍能謹慎控管費用，營業利潤率反而季增0.4％。單季每股盈餘(EPS)則來到1.33元，較前季跳升三成以上。

今年除了是Covid-19全球大流行第三年，餐飲行業更多了原物料及薪資成本上漲的挑戰，令市場保守看待獲利率的復甦腳步；反觀美食-KY第一季利潤率逆勢上揚，今年可望持續展現優於同業的定價能力與經營效率，創造相對穩定的獲利表現。

美食-KY同時也公告自結4月份合併營收，達12.8億元，較去年同期減少21%。法人觀察，大陸市場餐飲業者配合當地疫情防控政策，四月間紛紛調減營業量能，85度C也不例外，致當地營收較去年同期減少44％。但若對照2020年的經驗，一待疫情趨緩，營收也可望顯著回升。美國市場則不受到消費信心指數低落影響，雙位數營收年成長邁入連續第14個月，持續改寫單月份歷史新高。

法人觀察，當地85度C除了客單價維持歷史高檔，來客數也連月增加，全面帶動麵包、蛋糕、飲料品類的銷售表現。展望今、明兩年，儘管全球景氣仍有變數，但85度C北美市場仍可望加速展店，帶動營收成長。法人分析，目前85?C在當地店數不到70間，今年前三月就已貢獻美食-KY接近三成的營收，未來的成長動能十分具有想像空間。