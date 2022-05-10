台灣是個多元宗教社會，不管是從佛祖到媽祖，從耶穌到阿拉，各有所好。過去內政部調查顯示，台灣有 8 成左右的人口有宗教信仰，其中，民眾最愛拜的神明為「媽祖」、「財神」及「觀世音」，台灣宗教信仰人口眾多，每年各界神明生日慶典、遶境活動、祭祀活動等，都吸引大量信眾參加，創造出龐大的經濟價值；比如每年大甲媽祖遶境吸引百萬人參與，創造 50 億以上產值；宗教周邊商品、聯名商品也紛紛搶占商機，宗教帶動的經濟影響力不可小覷。市場洞察人士看到了宗教力量，把宗教與 NFT 結合，趁勢推出「媽祖 MAZU DAO NFT」限量NFT。

中華的媽祖文化已有上千年的歷史，大甲鎮瀾宮在台灣更是且有代表性的媽祖廟宇，「農曆三月瘋媽祖」更是每年信徒必追的熱門盛事。「媽祖 MAZU DAO」NFT獨家取得大甲鎮瀾宮授權，以大甲媽祖文化信仰作為背景，由CarryLab 開發，透過宮內最具代表的9尊媽祖擲筊授意所製成「鎮殿媽」、「翡翠媽」、「黃金媽」、「二媽祖」、「三媽祖」、「正爐媽」、「副爐媽」、「開基媽」以及「湄洲媽」，並加入如座前守護神千里眼、順風耳、珍珠奶茶、區塊鏈等元素，一共將發行3230枚，一枚為0.168ETH。

未來這些持有者也將有各自賦能，像是持有「鎮殿媽祖」、「翡翠媽祖」及「黃金媽祖」 NFT者，將可以優先於大甲鎮瀾宮內安光明燈；大甲鎮瀾宮每年都會舉行許多法會進行，屆時將提供乙桌NFT特別桌，將3230枚NFT的留言標語及錢包地址印下紀錄後，於特桌上以疏文的方式供奉祈福；年度盛事「大甲媽遶境」更是開放3230枚NFT持有者依照DAO發佈驗證方式參與，於媽祖遶境期間，將針MAZU DAO搭設專屬接駕紅壇，依照NFT之稀有程度 ，持有者可進行如：獻香、獻花禮、司儀唱名、優先鑽轎底等，讓所有持有者能充分陳進在媽祖信仰文化之中。

「媽祖 MAZU DAO」是首個將區塊鏈科技及擴展媽祖及民間信仰元宇宙結合的分散式自治組織，為致力於推動媽祖文化，擁有媽祖NFT的持有者，都可以參與投票治理媽祖DAO在元宇宙中的每一步計劃。在發行NFT後將募集資金以多簽錢包方式放入DAO金庫，除了與大甲鎮瀾宮合作的賦能外，也希望以DAO為核心理念，將DAO的資金運用於購置鏈上土地建廟、潛能項目投資、穩定低風險投資等，所有NFT持有人皆能參與資金運用及項目的發展，以此達到DAO的永續治理，藉著大甲鎮瀾宮的代表性延伸與其他有共同理念的項目、廟宇合作，將臺灣、中華、媽祖文化在新世界中種下希望的種子，並且配合著DAO的治理與賦能期望將文化在新、舊世界中發揚光大。