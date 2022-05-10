快篩實名制上路後，各大藥局每天排隊人潮不斷，就連超商等通路開賣快篩也不見人潮趨緩，因此，萬芳醫院精神科醫師潘建志提出「池化快篩」，將全家人的鼻腔檢體混在一起同時檢驗，藉此減緩快篩試劑的使用量及需求量，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，池化有一定的標準和規格，還是建議有症狀或有接觸史時再使用快篩即可。

精神科醫師潘建志在個人臉書粉專發文指出，若要緩解買快篩的排隊人潮，可以利用「池化快篩」，將10位病人的鼻腔檢體混在一起同時檢驗，如果只有一條線就代表全部人都是陰性，兩條線的話再一個一個檢驗，找出誰是陽性。

潘建志以一家5口同住為例，若家中某成員的周圍有人確診，那麼天天相處的家人染疫風險也會很高，最好5人都快篩比較保險，這時可利用池化快篩，每位成員各用一根和原廠大小相同的細棉棒採檢鼻腔檢體，再將5根棉棒先後伸進採檢軟管的緩衝液裡，混合後蓋上有注射頭的蓋子，將液體滴到試劑棒上檢驗。

潘建志表示，整個流程只有池化的步驟不同，其餘都和平時採檢一樣，若結果是陰性，表示大家都沒中標，隔天再檢驗，一個禮拜後全家最多只會用掉7根快篩試劑，買2盒10劑都還夠用，「這樣快又方便，還能省下很多錢」。

潘建志提到，池化PCR讓檢驗速度飛快提昇，那麼快篩當然也可以池化，目前有不少國家已經這樣做了，還有至少3篇國際醫學論文認證這個方法是可行的。不過他強調，如果能買到足夠的快篩，一個一個做結果當然會更準確，池化快篩則是應對多次陰性的辦法。

針對潘建志的建議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在疫情記者會上表示，池化有一定的標準和規格，若是個別快篩要池化的話，可請專家研議，不過還是建議有症狀或有接觸史時再快篩比較好。

發言人莊人祥也回應，取得快篩並非遙不可及，目前每天藥局有近200萬份、通路端有37萬份快篩試劑提供民眾購買，除了快篩實名制，民眾也可在4大超商、全聯等通路買到快篩試劑。